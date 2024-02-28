Körfez Belediyesi’nden ibadethanelere destek

Körfez Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki ibadethanelere yönelik tadilat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda boya, badana, tadilat, bakım onarım, çevre düzenlemesi, sundurma gibi taleplere tek tek cevap verildi.
ALTI CAMİDE ÇALIŞMA YAPILDI
Ekipler; Kışladüzü Merkez Camii’nde raylı kapı, Yukarı Hereke Merkez Camii’’nde, İlimtepe Merkez Camii’nde ve Kuzey Mahallesi Merkez Camii’nde sıva ve boya tadilatı, Kirazlıyalı Merkez Camii’nde dış cephe ve aydınlatma ile Yukarı Hereke Ulu Camii’nde dekoratif sundurma yapımının tamamlandığını belirtti.
MEZARLIKLARIN DA EKSİKLİKLERİ GİDERİLİYOR
İbadethanelerin yanı sıra çevre mezarlıklarda da eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar başlattığını söyleyen Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Elmacık Köyü ve İlimtepe Belen Köyü mezarlıklarında çalışmaların başlatıldığını söyledi. Ekipler, Elmacık Köyü mezarlığına çeşme ve iki adet musalla taşı, İlimtepe Belen Köyü mezarlığına ise tel örgü çekimi yapıldığını belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.