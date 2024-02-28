Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK’te el emeği kursunda eğitim gören kursiyer kadınları ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve ilçe teşkilatı üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde birbirinden güzel el emeği göz nuru üreten kadınlarla bir araya gelen Sezer, kursiyerler ve eğitmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde maharetli kadınlardan destek isteyen Sezer, tüm hemşehrilerini 2 Mart Cumartesi günü 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenecek seçim beyannamesi tanıtım toplantısına davet etti.
“AK PARTİ” GERÇEK BELEDİYECİLİK DEMEK
Gölcük’te daha yapacak çok şeylerinin olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İnşallah 2 Mart Cumartesi akşamı 19.30’da seçim beyannamemizi açıklayacağız ve taahhüt edeceğimiz tüm projelerimizi Gölcük, sizler için hayata geçireceğiz. Geçmişte olduğu gibi gerçek belediyecilik AK Parti’nin en güzel yaptığı işlerden birisidir bunu herkes bilir. Bizler yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz. Ne taahhüt ettiysek yerine getirmek için çalışacağız” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.