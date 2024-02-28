İşte yapay zekanın İzmit kentsel tasarımı

Sekapark’ın mimarı Talha Kös, sosyal medyada paylaştığı yapay zekanın tasarladığı kent tasarımlarını paylaştı. Talha Kös hayal ettiği İzmit’i yapay zekaya anlattı. Yapay zeka geniş yolları, yeşil alanları, park alanları, yatay mimarisi ile bir İzmit kent tasarımını ortaya çıkardı.

Talha Kös yapay zekanın ortaya koyduğu tasarımdaki beğendiklerini ve eksiklikleri paylaşımında anlattı. Talha Kös, “Eksikleri var ama anlaşacağız. Hayal ettiğim İzmit’i yapay zekaya anlattım. Kendisine İzmit kentsel tasarımını tarif ettim bunları verdi. Eksikleri var ama kendisiyle fena anlaşmıyoruz. Eğimli bölgelerdeki kentsel dokuda büyük oranda anlaştık, kuzey-güney aksındaki sahil bağlantılarında, doğu-batı aksındaki ulaşım hattında sınıfta kaldı. Tabii ki biz yapay değil yapan zekacıyız” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ