Ciğere yüzde 50 zam geldi

Bir zam haberi de kasaplardan geldi. Kuzu ciğere 1 gecede yapılan yüzde 50 zamla birlikte kilogram fiyatı 500 TL’den 750 TL’ye fırladı. Öte yandan kuzu ciğere gelen bu zamla birlikte fiyatların et fiyatlarını geçtiği görüldü. Kasaplarda dana et fiyatları 400-500 TL civarındayken, kuzu etinin fiyatlarının ise 600-700 TL civarında olduğu aktarıldı.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, sakatatın kilo fiyatının, etin kilo fiyatını geçtiğini belirterek, “1 kilo kuzu ciğer, 1 kilo kuzu etin fiyatını geçti. Eskiden yüzüne bakılmazdı sakatatın, şimdilerde etten pahalı" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.