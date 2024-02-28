Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde her mahalleyi, her sokağı adım adım dolaşarak hemşerileriyle kucaklaşmayı sürdürüyor. Kartepe’de tüm hemşerileriyle gönül köprüleri kuran Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında komşularıyla iç içe olmaya devam ediyor.

BİR ARAYA GELDİ

Kentte çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını her fırsatta söyleyen Başkan Kocaman, Derbent Mahallesi’nde hemşerileri ile bir araya geldi. Kadınların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman’a İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu eşlik etti.

BAŞKANLARA ZİYARET

Başkan Kocaman beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, AK Parti İstişare Kurulu Üyesi ve Geçmiş Dönem Belde Belediye Başkanlarından Zafer Arat'ı, İstişare Kurulu Üyemiz İrfan Güray, Orhan Arıkan’ı, AK Parti Kurucu Belde Başkanı Fahim Kılıç’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

KARTEPE’DE BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Her gün Kartepeli kadınlarımızla bir araya geliyor, sözlerini can kulağıyla dinliyoruz. Onların değerli katkılarıyla Kartepe'miz her gün daha da güzelleşiyor. Biz birlikte güçlüyüz. Geçmiş dönemlerde başkanlık yapan büyüklerimizin fikirleri bizler için çok kıymetlidir. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Kartepe’de bizler büyük bir aileyiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten