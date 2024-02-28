Sigara imalathanesine baskın

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonlarında Gebze ve Körfez’de bir araç ve evde arama yapıldı. 23 bin 800 dolu makaron, 114 bin 200 boş makaron, 96 kilo tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.