Esnaf kredi limitine 100 bin TL’lik artış

750 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Krediye ulaşmakta zorluk çeken esnaf için yeni bir haber geldi. Kocaeli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, esnaf kredi limitinin yükseltildiğini ilan etti. Buna göre geçtiğimiz aylarda 650 bin TL olarak açıklanan esnaf kredi limiti 750 bin TL bandına çekildi. Limiti 100 bin lira artırılan kredinin faiz oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

MEVCUT BORCUN ÜZERİNE ÇEKİLEBİLECEK

Bu gelişmenin yanı sıra kooperatif tarafından bir başka bilgi de üyelerle paylaşıldı. Yeni limitli krediden yararlanmak isteyen fakat daha önceden çektiği kredinin ödemelerini sürdüren esnaf, normal şartlarda ödeme süreci tamamlanmadan başka kredi çekemiyordu. Ancak şimdi esnaf, limit artışı öncesi çektiği kredinin ödediği bölümünden 750 bin TL’ye kadar olan kısmını kredi olarak çekebilecek. Önceki kredinin faiz oranı yüzde 7,5 olarak uygulanmaya devam edecek.

DURMUŞ KARARI OLUMLU BULDU

Yeni kararlarla ilgili Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Olumlu bir karar. Burada en önemli çalışma, kredi çekmek istediğin zaman ödemekte olduğu bir kredi varsa ‘Çekilmiş olan bir kredin var, yeni kredi çekebilmen için ilk olarak o kredinin borcunu kapatman gerekiyor’ deniliyordu, bu ortadan kalktı. Mevduat faizleri yüzde 60’ları buldu. Yeni çekilecek kredide faiz oranının yüzde 25 olması iyi” dedi.