Esnaf kredi limitine 100 bin TL’lik artış

750 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ
Krediye ulaşmakta zorluk çeken esnaf için yeni bir haber geldi. Kocaeli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, esnaf kredi limitinin yükseltildiğini ilan etti. Buna göre geçtiğimiz aylarda 650 bin TL olarak açıklanan esnaf kredi limiti 750 bin TL bandına çekildi. Limiti 100 bin lira artırılan kredinin faiz oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.
MEVCUT BORCUN ÜZERİNE ÇEKİLEBİLECEK
Bu gelişmenin yanı sıra kooperatif tarafından bir başka bilgi de üyelerle paylaşıldı. Yeni limitli krediden yararlanmak isteyen fakat daha önceden çektiği kredinin ödemelerini sürdüren esnaf, normal şartlarda ödeme süreci tamamlanmadan başka kredi çekemiyordu. Ancak şimdi esnaf, limit artışı öncesi çektiği kredinin ödediği bölümünden 750 bin TL’ye kadar olan kısmını kredi olarak çekebilecek. Önceki kredinin faiz oranı yüzde 7,5 olarak uygulanmaya devam edecek.
DURMUŞ KARARI OLUMLU BULDU
Yeni kararlarla ilgili Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Olumlu bir karar. Burada en önemli çalışma, kredi çekmek istediğin zaman ödemekte olduğu bir kredi varsa ‘Çekilmiş olan bir kredin var, yeni kredi çekebilmen için ilk olarak o kredinin borcunu kapatman gerekiyor’ deniliyordu, bu ortadan kalktı. Mevduat faizleri yüzde 60’ları buldu. Yeni çekilecek kredide faiz oranının yüzde 25 olması iyi” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Barış - Vatandaşa da verin böyle kredi , yüzde 7.50 faiz yada yüzde 25 nerde vatandaşa
5441 - Tüketici gebersin ölsün bu dünyanın diğer tarafıda var haksız kazanç sağlayanların ekmeğine yağı sürün bakalım
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.