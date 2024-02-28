Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimin başında emeklilerimiz vardır. Gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesidir. Ekonomi dediğimiz olay hesap kitap işidir. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz çalışıp kazanmak zorundayız. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek için devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız.
Ortaya çıkan kazançtan emekliye hak ettiğini vereceğiz. Bizim ülkemizde 16 milyon emeklimiz var. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında oluşturduğu adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istediği gibi atıp tutabilirler.
Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" dedi. Erdoğan, "Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maaliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Alaattin - öncelikle şunu belirteyim,soğan ekmeğe mahkum yaşasamda ülkemin geldiği durumu dikkate aldığımda ,yani 2001 öncesini hatırladığımda ,o günleri yaşatanlara fırsat vermemek adına,biten terörün siyasi kanadının ülke yönetiminde söz sahibi olmaması adına yinede AK partiden başkasına destek olmam.lakin şu emekli maaşı meselesi akıl almaz bir adaletsizlik.memura verdiğin 8000 lirayı niye veriyorsun.zaten adamlar iş yapmıyordu.günleri vatandaşa bu gün git yarın gel,mesaide çay simit,her gün çeşitli bahanelerle izin istirahat,hafta sonu tatil,yaz tatil,bayram tatil vs.vs.kısaca tatil günleri mesai günlerinden fazla.onlar şimdi patron havasına girdilerki daha onlara kimse iş buyuramaz.onlara 8000 lirayı verene kadar kardeş payı ,onlara 3000 emekliye 5000 vereydin o zaman itiraz olmazdı.birde şu suriyeliler olayı.ALLAH aşkına hayat pahalı bizler randevu alamıyoruz,özel hastaneye mecbur etmeyin.hastaneye gidiyoruz hep suriyeliler.bunlar aile boyu hergün hastanede.mesela bir yakınımın çocuğu yoğun bakıma alınacak yer yok dışarıda hastane arandı.yalovada bulundu günlük 4000lira.adam zaten zekat ve fitre yardımı alıyor.suriyeli yoğun bakımda bizimki yer arıyor.bir diğer husus cadde ve sokaklar ,gece gündüz başı boş serserilerin hakimiyeti altında.yüksek sesle argo konuşmalar,ağıza alınmayacak küfürler,uygunsuz hareketlerle namuslu ailelerin huzurunu kaçırmaktalar.uyarınca başına bela aıyorsun.şikayet etsen sonuç yok.bu durum gelecek adına beni tedirgin ediyor.sokaklar bir sürü suçtan araması bulunan sabıkalılarla dolu.
Emekli - Emekliye 8 bin seyyanen olmadan adalet olmaz
Izmitli - Olmaz, siz yönetimdeyken Türkiye'nin yarınları bugünden daha kötü olur. Hatırlarsanız Nisan marttan daha iyi olacaktı Mayıs zaten nisandan güzel diye diye bu günlere geldik insanları artık kandırmayı bırakın. Bu işi siz yapamıyorsunuz emekli perişan oldu sayenizde...
41,5 - Memura seyyanen verirken küfe yok emekli memura var. İste adalet.
MEHDİ - İNŞALLAH
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.