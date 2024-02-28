Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
28 Şub 2024 - 15:15- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek için devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimin başında emeklilerimiz vardır. Gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesidir. Ekonomi dediğimiz olay hesap kitap işidir. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz çalışıp kazanmak zorundayız. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek için devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız.

Ortaya çıkan kazançtan emekliye hak ettiğini vereceğiz. Bizim ülkemizde 16 milyon emeklimiz var. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında oluşturduğu adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istediği gibi atıp tutabilirler.

Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" dedi. Erdoğan, "Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maaliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

# recep tayyip erdoğan, VAR, HER, Türkiye, Emekli

28 Şub 2024 - 15:15 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.314.252 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Alaattin - öncelikle şunu belirteyim,soğan ekmeğe mahkum yaşasamda ülkemin geldiği durumu dikkate aldığımda ,yani 2001 öncesini hatırladığımda ,o günleri yaşatanlara fırsat vermemek adına,biten terörün siyasi kanadının ülke yönetiminde söz sahibi olmaması adına yinede AK partiden başkasına destek olmam.lakin şu emekli maaşı meselesi akıl almaz bir adaletsizlik.memura verdiğin 8000 lirayı niye veriyorsun.zaten adamlar iş yapmıyordu.günleri vatandaşa bu gün git yarın gel,mesaide çay simit,her gün çeşitli bahanelerle izin istirahat,hafta sonu tatil,yaz tatil,bayram tatil vs.vs.kısaca tatil günleri mesai günlerinden fazla.onlar şimdi patron havasına girdilerki daha onlara kimse iş buyuramaz.onlara 8000 lirayı verene kadar kardeş payı ,onlara 3000 emekliye 5000 vereydin o zaman itiraz olmazdı.birde şu suriyeliler olayı.ALLAH aşkına hayat pahalı bizler randevu alamıyoruz,özel hastaneye mecbur etmeyin.hastaneye gidiyoruz hep suriyeliler.bunlar aile boyu hergün hastanede.mesela bir yakınımın çocuğu yoğun bakıma alınacak yer yok dışarıda hastane arandı.yalovada bulundu günlük 4000lira.adam zaten zekat ve fitre yardımı alıyor.suriyeli yoğun bakımda bizimki yer arıyor.bir diğer husus cadde ve sokaklar ,gece gündüz başı boş serserilerin hakimiyeti altında.yüksek sesle argo konuşmalar,ağıza alınmayacak küfürler,uygunsuz hareketlerle namuslu ailelerin huzurunu kaçırmaktalar.uyarınca başına bela aıyorsun.şikayet etsen sonuç yok.bu durum gelecek adına beni tedirgin ediyor.sokaklar bir sürü suçtan araması bulunan sabıkalılarla dolu.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 28 Şubat 17:08
03

Izmitli - Olmaz, siz yönetimdeyken Türkiye'nin yarınları bugünden daha kötü olur. Hatırlarsanız Nisan marttan daha iyi olacaktı Mayıs zaten nisandan güzel diye diye bu günlere geldik insanları artık kandırmayı bırakın. Bu işi siz yapamıyorsunuz emekli perişan oldu sayenizde...

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 16:29
02

41,5 - Memura seyyanen verirken küfe yok emekli memura var. İste adalet.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 28 Şubat 15:41
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere” mask
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’ mask
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik” mask
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”
Kocaman: Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere mask
Kocaman: Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere
Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek mask
Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL