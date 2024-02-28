Afiş broşür kitap ve matbu evrak basım hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Afiş broşür kitap ve matbu evrak basım hizmeti alacak. AFİŞ, BROŞÜR, KİTAP ve MATBU EVRAK BASIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 12 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

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