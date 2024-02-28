EMADDER’den tepki! Daha ne kadar çalışacağız?

Emeklilikte Adalet Derneği Kocaeli Temsilcisi Azize Daler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Işıkhan’ın kademeli emeklilik ve staj mağdurları için bir çalışma yapılmadığını açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Azize Daler, "Sayın Işıkhan çıkıp açıklama yaptı. Staj mağdurları ve kademe bekleyenlere herhangi bir çalışma yok, boşuna beklemesinler dedi. Nasıl yok? Ben 47 yaşındayım 7000 gün prim ödedim. Daha ne kadar çalışacağım, 7000 iş günü daha mı yapacağım? Beni çift mi emekli edeceksiniz, iki kere mi emekli olacağım? Buna itiraz ediyorum, lütfen sesimizi duyun yoksa bizden size oy falan yok. Bizi görmezden geleni bizde görmezden geliriz. Kademe varsa oy var kademe yoksa oy yok." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi