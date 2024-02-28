2001-02 Türkiye Kupası’nın akıbeti belli oldu

Kariyer fuarındaki Kocaelispor standında 4 kupa sergilendi. 2001-02 Türkiye Kupası fuarda sergilenmedi. Kupanın sergilenmemiş olması, kafalarda soru işaretleri yarattı. Çalınmış olabileceğine dair kaygılar oluşurken, fuarda sergilenmeyen 2001-02 yılındaki Türkiye Kupası’nın kaybolmuş olabileceğine dair haberler yapıldı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüp yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. 2001-02 yılında kazanılan Türkiye Kupası’nın kaybolmadığı, kulüp lokalinde olduğu belirtilerek, “Üzerindeki orijinal yazı silinmiş, bu yüzden fuara gönderilmedi. Fuarda diğer 4 kupamız sergilendi” denildi. 2001-02 yılında kazanılan Türkiye Kupası’nın üzerinde
5’İ BİR YERDE- Kocaelispor’un bugüne kadar kazandığı kupalar kulüp lokalinde eksiksiz olarak duruyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Amk - Yazı yazmak zormu.
Adil KAPLAN - kulüpte duruyorsa resmini paylaşırsanız seviniriz[yazısı silinmiş haliyle]
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.