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Altın Kiraz’da gol yağmuru

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Türkiye’nin sayılı halı saha futbol turnuvalarından biri olan, kentimizin tanınmış spor insanlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen ve Mitat atalay’ın da koordinatörü olduğu Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın heyecan çekişmeli maçlarla sürüyor. Önceki günkü iki maçta ağlar tam 26 gol atıldı.

Altın Kiraz’da gol yağmuru mask
Altın Kiraz’da gol yağmuru
Altın Kiraz’da gol yağmuru
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12 GOLLÜ MAÇ

Günün ilk maçında Mehmet Ak Auto ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Mehmet Ak Auto, sahadan 9-3’lük galibiyetle ayrıldı ve günü 3 puan ile tamamlama başarısı gösterdi. Bu arada bu önemli karşılaşmada 3’er kez ağları havalandıran Sefa Oruç, Erdi Dal ve Mert Yıldız, Mehmet Ak Auto takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

Günün ikinci mücadelesinde ise Klimasist ile Yönder Okulları takımları karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen ve 14 golün atıldığı zorlu müsabaka 7-7’lik eşitlikle tamamlandı. Bu maçta Klimasist takımında Yunus sakatlandı. Ancak yedek oyuncu olmadığı için maça 6 kişi devam ettiler. Yönder Okulları takımı da büyük bir centilmenlik örneği sergileyerek İrfan Uyan’ı oyundan çıkardı ve takımlar maçı eşit sayıdaki oyuncularla bitirdiler.

TEŞEKKÜR ETTİ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Klimasist yöneticisi Erkan Karataş, Yönder Okulları Kampüs Müdürü İrfan Uyan’a centilmenlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Öte yandan önceki gün oynanan maçları izleyenler arasında; Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan, iş insanı Eren Kazgan ve KOSİAP Başkanı Erkan Karataş yer aldı.

 

Altın Kiraz’da gol yağmuru

İyi bir oyun ortaya koydukları maçta beraberliğe razı oldular.

Altın Kiraz’da gol yağmuru

Güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi.

Altın Kiraz’da gol yağmuru

Yetenekli futbolculardan kurulu ekip farklı kazandı.

Altın Kiraz’da gol yağmuru

Yönder okulları ile oynadığı maçta başarılı performans ortaya koydu.

Altın Kiraz’da gol yağmuru

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk de önceki günkü maçları takip etti.

Altın Kiraz’da gol yağmuru

Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan önceki günkü iki maçı yöneten hakeme başarı diledi.

 

 

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: 3

MEHMET AK AUTO: 9

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: Türker Eminoğlu **, Emre Acar, Gökhan Tarım ** (Cihan Cebeci **), Deniz Temel Tombul **, Özcan Kazgan, İsmail Yaruk ** (Yunus Çömlekçioğlu **), Kasım Tamgüner **

MEHMET AK AUTO: Emrah Çelik ***, Sefa Oruç ***, Erdi Dal ***, Eren Dal, ***, Mert Yıldız ***, Enes Çengelcik ***, R.Uğur Güneysu ***

GOLLER: Deniz Temel Tombul, Yunus Çömlekçioğlu, Kasım Tamgüner (Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası), Sefa Oruç (3), Erdi Dal (3), Mert Yıldız (3) (Mehmet Ak Auto)

 

KLİMASİST: 7

YÖNDER OKULLARI: 7

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

KLİMASİST: İlyas Kar **, Gökhan Durmuş **, Cihan Tembel ***, Akın Biryol ***, Yunus Akbulut **, Samet Kaya ***, Ali Sak ***

YÖNDER OKULLARI: Harun Karakol **, Emrah Karakol ***, Hüseyin Özkan ***, İrfan Uyan **, Soner Soylu ***, Hakim Duman ** (Abdullah Alkan **) (Turan Balcı **), İsmail Tomak ** (Yakup Karabulak **)

GOLLER: Cihan Tembel, Akın Biryol, Samet Kaya, Ali Sak (4) (Klimasist), Emrah Karakol, Hüseyin Özkan (3), Soner Soylu (2), Turan Balcı (Yönder Okulları)

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, Körfez

28 Şub 2024 - 15:50 - Spor --- Okunma

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