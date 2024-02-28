Eski Kocaelisporlu Hakan Öztürk lideri boş geçmedi

ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA GOL ATTI
Yeni takımıyla ilk golünü şampiyonluk adaylarından Kastamonuspor’a atan 20 yaşındaki futbolcu geçen haftayı da boş geçmedi. Lider Iğdır FK deplasmanında takımı 1-0 gerideyken sahneye çıkan yetenekli futbolcu güzel bir golle skoru eşitledi. Ancak Hakan’ın golü takımına puan kazandırmayı yetmedi, maç 3-1 sona erdi. Hakan Öztürk grubun iki şampiyonluk adayı karşısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti, Somaspor taraftarının Play-Off yolundaki en büyük umudu oldu.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.