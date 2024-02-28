Çenesuyu Plajyoluspor futbol okulunda durmak yok

Plajyolu’nda bulunan Bünyamin Akman Spor Tesisleri’nde hafta sonları gündüz 10.00-14.00, akşamları ise 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen antrenmanlara yaklaşık 120 minik katılıyor.

Çetin İçöz, Orhan Kından, Nadirhan Bostan ve Buğra Gözütok yönetimindeki çalışmaları Başkan Bünyamin Akman da sıklıkla takip ediyor. Akman kayıpların devam ettiğini, cüzi bir ücret aldıklarını söyledi. Yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Şirintepe Mahalle Muhtar adayı olan Aydın Doğan da fırsat buldukça futbol okulu çalışmalarını izliyor, miniklere destek veriyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ