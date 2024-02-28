Amatör Süper Lig Play-Off başlıyor

İLK MAÇLAR CUMARTESİ GÜNÜ

Her sezon büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan Amatör Süper Lig Play-Off’da perde hafta sonu açılacak. 6 takımın çift devreli lig esasına göre mücadele edeceği Play-Off’ta takımlar ilk maçlarına cumartesi günü çıkacak. Normal sezonun şampiyonlarından Bağdatspor açılışı Karamürselspor deplasmanında yaparken, Darıca Türkeli ise Körfez GB’nin konuğu olacak. Çayırova ile Gebze Beylikbağı açılış haftasının diğer maçı.

6 İLÇEDEN BİRER TAKIM VAR

Bu sezon Play-Off’ta İzmir Merkez, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinden birer takım boy gösterecek. Kartepe, Gölcük, Kandıra, Dilovası, Başiskele ve Derince ilçelerinin temsilcisi ise Play-Off’ta yer alamadı. Geçen sezonlardan farklı olarak bu yıl Play-Off’ta mücadele eden tüm takımların BAL iddiası var. 10 hafta sürecek mücadelenin ardından ilk 2 dereceyi alan takımlar önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak.

Süper Lig’de Play-Off heyecanı cumartesi başlıyor. Mutevazı bütçeli Körfez GB açılışı evinde Darıca Türkeli maçıyla yapacak. Körfez temsilcisinin normal sezonda İhsaniye ile oynadığı maçtan hava topu mücadelesi

İLK HAFTA PROGRAMI

2 Mart Cumartesi

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürsel-Bağdatspor

Körfez Esentepe Stadı

16.30 Körfez GB-Darıca Türkeli

Dilovası Ş.Nihat Karadaş Stadı

15.30 Çayırovaspor-Gebze Beylikbağı