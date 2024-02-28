Amatör Süper Lig Play-Off başlıyor

İLK MAÇLAR CUMARTESİ GÜNÜ
Her sezon büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan Amatör Süper Lig Play-Off’da perde hafta sonu açılacak. 6 takımın çift devreli lig esasına göre mücadele edeceği Play-Off’ta takımlar ilk maçlarına cumartesi günü çıkacak. Normal sezonun şampiyonlarından Bağdatspor açılışı Karamürselspor deplasmanında yaparken, Darıca Türkeli ise Körfez GB’nin konuğu olacak. Çayırova ile Gebze Beylikbağı açılış haftasının diğer maçı.
6 İLÇEDEN BİRER TAKIM VAR
Bu sezon Play-Off’ta İzmir Merkez, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinden birer takım boy gösterecek. Kartepe, Gölcük, Kandıra, Dilovası, Başiskele ve Derince ilçelerinin temsilcisi ise Play-Off’ta yer alamadı. Geçen sezonlardan farklı olarak bu yıl Play-Off’ta mücadele eden tüm takımların BAL iddiası var. 10 hafta sürecek mücadelenin ardından ilk 2 dereceyi alan takımlar önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak.
Süper Lig’de Play-Off heyecanı cumartesi başlıyor. Mutevazı bütçeli Körfez GB açılışı evinde Darıca Türkeli maçıyla yapacak. Körfez temsilcisinin normal sezonda İhsaniye ile oynadığı maçtan hava topu mücadelesi
İLK HAFTA PROGRAMI
2 Mart Cumartesi
Karamürsel Stadı
14.00 Karamürsel-Bağdatspor
Körfez Esentepe Stadı
16.30 Körfez GB-Darıca Türkeli
Dilovası Ş.Nihat Karadaş Stadı
15.30 Çayırovaspor-Gebze Beylikbağı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.