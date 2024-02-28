Passolig kart sahiplerine yüzde 30 indirim imkanı

KOCAELİSPOR’UN PAYLAŞIMI

“Kulübümüz ile Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak, No: 46/B Nazenin İş Merkezi İzmit/ KOCAELİ adresinde faaliyetlerini sürdüren Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında işbirliği protokolü imzalanmış olup, yapılan mutabakat uyarınca 30.6.2024 tarihine kadar tüm Kocaelispor Passolig kart sahibi taraftarlarımız ortodonti ve anestezi işlemleri haricinde yapacakları tüm işlemlerde %30 indirim hakkına sahip olacaklardır”