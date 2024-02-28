Passolig kart sahiplerine yüzde 30 indirim imkanı

KOCAELİSPOR’UN PAYLAŞIMI
“Kulübümüz ile Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak, No: 46/B Nazenin İş Merkezi İzmit/ KOCAELİ adresinde faaliyetlerini sürdüren Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında işbirliği protokolü imzalanmış olup, yapılan mutabakat uyarınca 30.6.2024 tarihine kadar tüm Kocaelispor Passolig kart sahibi taraftarlarımız ortodonti ve anestezi işlemleri haricinde yapacakları tüm işlemlerde %30 indirim hakkına sahip olacaklardır”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.