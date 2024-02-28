Kadroda değişim sinyalleri

“ HER OYUNCUMUZ ÖNEMLİ”

Teknik patron Mustafa Gürsel basın toplantısında en hazır kadroyu cumartesi günkü Erzurumspor FK maçında sahaya süreceğini belirterek, “Fofana’nın sakatlanması şanssızlık. Mücadele etmeden boş alanda ters bastı ve ayak tarak kemiğini kırdı. Yusuf Abdeioğlu da inşallah bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Vukovic cezalı, Burak ise dönüyor. Bunlar futbolun içinde her zaman olacaktır. Biz 11 kişiden oluşmuyoruz. Diğer arkadaşlarımız ile de bu eksikleri çözeceğiz. Her oyuncumuz bizim için önemli. En doğru kadroyu Erzurum’da sahaya süreceğiz. Değişimler olabilir. Tüm oyuncularımızla takımız.” dedi.

“ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK”

Gürsel şöyle devam etti: “Davit de bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Kendisi son maçını 2 Aralık’ta oynamış ve bir aydır izin yapmış. Giorgi de aynı durumda. Yoksa ikisi de kaliteli oyuncular. Onları en hazır halde sahaya atmamız lazım. Kouakou baktığımızda onlardan daha hazır. Bundan sonraki süreçte hepsinden faydalanacağız. Adım adım günler geçtikçe bu takım daha iyi olacak. Bütün inancımız bu şekilde. Daha önce de başardık, şimdi de başaracağız. Erzurum ekibinin transfer yasağından sonra uzun süredir beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Birbirine kenetlenmiş, arkadaşlığı gelişmiş bir takım. Zor bir deplasman bizi bekliyor”

Kaynak: SPOR SERVİSİ