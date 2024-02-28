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28 Şub 2024 - 16:24- Spor G:

Kadroda değişim sinyalleri

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Teknik Direktör Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK karşısında en hazır kadroyu sahaya süreceğini belirterek, “Değişimler olabilir. Her futbolcumuzdan faydalanmak istiyoruz” dedi.

Kadroda değişim sinyalleri mask
Kadroda değişim sinyalleri
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HER OYUNCUMUZ ÖNEMLİ”

Teknik patron Mustafa Gürsel basın toplantısında en hazır kadroyu cumartesi günkü Erzurumspor FK maçında sahaya süreceğini belirterek, “Fofana’nın sakatlanması şanssızlık. Mücadele etmeden boş alanda ters bastı ve ayak tarak kemiğini kırdı. Yusuf Abdeioğlu da inşallah bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Vukovic cezalı, Burak ise dönüyor. Bunlar futbolun içinde her zaman olacaktır. Biz 11 kişiden oluşmuyoruz. Diğer arkadaşlarımız ile de bu eksikleri çözeceğiz. Her oyuncumuz bizim için önemli. En doğru kadroyu Erzurum’da sahaya süreceğiz. Değişimler olabilir. Tüm oyuncularımızla takımız.” dedi.

“ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK”

Gürsel şöyle devam etti: “Davit de bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Kendisi son maçını 2 Aralık’ta oynamış ve bir aydır izin yapmış. Giorgi de aynı durumda. Yoksa ikisi de kaliteli oyuncular. Onları en hazır halde sahaya atmamız lazım. Kouakou baktığımızda onlardan daha hazır. Bundan sonraki süreçte hepsinden faydalanacağız. Adım adım günler geçtikçe bu takım daha iyi olacak. Bütün inancımız bu şekilde. Daha önce de başardık, şimdi de başaracağız. Erzurum ekibinin transfer yasağından sonra uzun süredir beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Birbirine kenetlenmiş, arkadaşlığı gelişmiş bir takım.  Zor bir deplasman bizi bekliyor” 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# VAR, HER

28 Şub 2024 - 16:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sencer Bey - Hocanın yanlışı var. Davit son maçını 2 aralıkta değil 17 Şubat'ta Şanlıurfaya karşı oynadı.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Şubat 17:26
01

Korfezli Savasci - Sezon başından beri soyluyorum Çift santraforlu sisteme donulmedigi sürece sahaya kimi cikarirsan çıkar ister. Petrol çıkar ister doğalgaz çıkar ister civciv çıkar 3 puan yüzü göremezsin . Hep haklı çıktım ne Ertuğrul nede Mustafa hoca cesaretli oyun oynatamadiniz 4231 .4141 .433 bu sistem bize uymaz çünkü bizim bek ve stoperler ön libero ve ortasahaya top vermiyor 3 bolgeye aktariyorlar bunu bile goremediniz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 17:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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