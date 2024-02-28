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Kızılay Kan Merkezi yeni yerine taşındı

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Kızılay, İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki kan bağışı merkezini kapattı. Kan bağışı merkezi İzmit Anıtpark’taki yeni hizmet noktasına taşındı, hizmete de burada başladı.

Muhammet Emin Can
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Kızılay Kan Merkezi yeni yerine taşındı
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Kızılay’ın İzmit kent merkezindeki kan bağış noktalarından birisi Cumhuriyet Bulvarı No:184, Ulugazi İlkokulu karşısı Körfez Taksi durağı yanındaki yerde hizmet veriyordu.

KİRA FAZLA OLUNCA

Vatandaşların da ulaşımı kolay olan kent merkezindeki bu yerin kirası Kızılay yönetimine fazla gelince, farklı alternatifler üzerinde çalışma yürütüldü. Bunun için ayrı bir Kan bağışı Noktası kurulması kararı alındı. İzmit Anıtpark meydanındaki alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden de yer tahsisi alınınca burada yeni merkez oluşturuldu.

İzmit Kadıköy Mahallesi Anıtpark meydanında tek katlı bir bina inşa edildi. Kızılay, 26 Şubat tarihi itibariyle eski yerini kapattı ve yeni yerinde kan bağışı almaya başladı. Kızılay’ın yeni binası, Afet ve İlk Yardım Bilgilendirme Merkezi olarak da hizmet verecek.

Kızılay Kan Merkezi yeni yerine taşındı

KAPANDI- İzmit’te Ulugazi İlkokulu’nun karşısında uzun zamandır hizmet veren Kızılay Kan Merkezi, yer sahibinin fazla kira talep etmesi üzerine buradan taşınmak zorunda kaldı. Hafta başı itibariyle de burası kapandı.

 

Kızılay Kan Merkezi yeni yerine taşındı

YENİ YER- Kızılay, Büyükşehir’den yer tahsisi sonrası Anıtpark’ta konteynerden yeni kan bağış noktası oluşturdu. Afet ve İlk Yardım merkezi olarak da hizmet verecek birim, hizmete alındı.

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28 Şub 2024 - 16:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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