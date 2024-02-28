İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü

ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından 26 Şubat Pazartesi günü Kocaeli İl Seçim Kurulu’na gerekli belgeleri ibraz ederek, zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu.
İL SEÇİM KURULU ADAYLIĞIN DÜŞÜRÜLMESİNİ ONADI
Kocaeli İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı ve il seçim kurulu üyeleri dün öğle saatlerinin ardından Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesini görüşmek üzere toplanmış fakat “araştırmaların devam ettiği” gerekçesiyle nihai karar çıkmamıştı. İl Seçim Kurulu bugün tekrar toplandı ve Acurman’ın adaylığını oy birliği ile düşürülmesini onadı.
AMACIMIZ EN İDDİALI ADAYI BELİRLEMEK OLACAKTIR
CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman yaptığı açıklamada, “Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Demokrasiye kurşun sıkmak için pusuda bekleyen hainler varmış. Bizim işimiz karanlıkları aydınlatarak hain elleri kırmak. Bize yapılan saldırı hukuk yoluyla def edilememiştir. Kararın arkasındaki komplo çok açıktır. Bundan sonra amacımız en iddialı adayı belirleyerek Başiskelelerinin iradesinin yok sayılmasına engel olmaktır. Meclis üyesi adayları ve tüm partililer çalışmaya devam edecek. Acurman’ı yeni aday için çalışırken göreceksiniz.” dedi.
BAŞİSKELE’Yİ BU ŞEKİLDE BIRAKMAYACAĞIZ
İl Başkanı Bülent Sarı ise, “Kısa sürede yeni adayımızı belirleyeceğiz. 1 Mart akşamına kadar Anıl Acırman’ın bıraktığı yerden daha fazla güçlü şekilde devam edeceğiz. Biz Başiskele’yi bu şekilde bırakmayacağız. Başiskele’de mücadele ederek kazanacağız. Anıl Acurman’a teşekkür ediyorum. Bu hikaye yarım kalmayacak.” diye açıklamada bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet - Ne kadar ilginç adaylıgının düşürülmesi için başvuran kişi kartal ilçesinde CHP üyesi erzincanlı bir kişi bizim bu işlere aklımızın ermesi mümkün değil amaç ne ?
Mehmet - Bir Chpli olarak oyum Hüseyin Ayaza
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.