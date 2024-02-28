Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
28 Şub 2024 - 16:51- Siyaset G:

İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen Anıl Acurman, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu bugün toplanarak Acurman’ın adaylığını görüştü ve toplantıdan Acurman’ın adaylığının oy birliği ile düşürdü.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü mask
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından 26 Şubat Pazartesi günü Kocaeli İl Seçim Kurulu’na gerekli belgeleri ibraz ederek, zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu.

İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü

İL SEÇİM KURULU ADAYLIĞIN DÜŞÜRÜLMESİNİ ONADI

Kocaeli İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı ve il seçim kurulu üyeleri dün öğle saatlerinin ardından Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesini görüşmek üzere toplanmış fakat “araştırmaların devam ettiği” gerekçesiyle nihai karar çıkmamıştı. İl Seçim Kurulu bugün tekrar toplandı ve Acurman’ın adaylığını oy birliği ile düşürülmesini onadı.

AMACIMIZ EN İDDİALI ADAYI BELİRLEMEK OLACAKTIR

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman yaptığı açıklamada, “Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Demokrasiye kurşun sıkmak için pusuda bekleyen hainler varmış. Bizim işimiz karanlıkları aydınlatarak hain elleri kırmak. Bize yapılan saldırı hukuk yoluyla def edilememiştir. Kararın arkasındaki komplo çok açıktır. Bundan sonra amacımız en iddialı adayı belirleyerek Başiskelelerinin iradesinin yok sayılmasına engel olmaktır. Meclis üyesi adayları ve tüm partililer çalışmaya devam edecek. Acurman’ı yeni aday için çalışırken göreceksiniz.” dedi.

BAŞİSKELE’Yİ BU ŞEKİLDE BIRAKMAYACAĞIZ

İl Başkanı Bülent Sarı ise, “Kısa sürede yeni adayımızı belirleyeceğiz. 1 Mart akşamına kadar Anıl Acırman’ın bıraktığı yerden daha fazla güçlü şekilde devam edeceğiz. Biz Başiskele’yi bu şekilde bırakmayacağız. Başiskele’de mücadele ederek kazanacağız. Anıl Acurman’a teşekkür ediyorum. Bu hikaye yarım kalmayacak.” diye açıklamada bulundu.

# Anıl Acurman, adaylık, CHP, CHP Başiskele, yeni, Kocaeli, Başiskele, başkan, ilçe, seçim, meclis

28 Şub 2024 - 16:51 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.314.252 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Ne kadar ilginç adaylıgının düşürülmesi için başvuran kişi kartal ilçesinde CHP üyesi erzincanlı bir kişi bizim bu işlere aklımızın ermesi mümkün değil amaç ne ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 17:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere” mask
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’ mask
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik” mask
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”
Kocaman: Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere mask
Kocaman: Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere
Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek mask
Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL