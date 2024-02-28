Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

BM: Şubatta Gazze'ye ulaştırılan yardımlar, ocak ayına göre yüzde 50 azaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne şubat ayında ulaştırılan insani yardım miktarının ocak ayına göre yüzde 50 azaldığını duyurdu.

BM: Şubatta Gazze'ye ulaştırılan yardımlar, ocak ayına göre yüzde 50 azaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yayımladığı raporda, Gazze'nin kuzeyine ve güneyinin bazı bölgelerine güvenli erişimin sağlanamadığı belirtildi.

Raporda, "Yardım konvoylarının ateş altında kalmaya devam ettiği ve İsrail'in konvoylara erişim izin vermediği bildiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımlara ilişkin, "26 şubata kadar Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardım miktarında, ocak ayına kıyasla yüzde 50 düşüş yaşandı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırılarının ardından sığınma merkezlerine dönüştürülen Gazze Şeridi'ndeki UNRWA okullarının yüzde 44'ünün doğrudan hedef alınarak vurulduğu veya zarar gördüğüne vurgu yapıldı.

Gazze Şeridi'nde 155 UNRWA tesisinin zarar gördüğü belirtilen raporda, UNRWA bünyesinde 23 sağlık merkezinden sadece 7'sinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

# ölü, kadın, Ocak

28 Şub 2024 - 17:13 Kocaeli- Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.314.252 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

BM: Şubatta Gazze'ye ulaştırılan yardımlar, ocak ayına göre yüzde 50 azaldı mask
BM: Şubatta Gazze'ye ulaştırılan yardımlar, ocak ayına göre yüzde 50 azaldı
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor mask
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı mask
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
Suudi Arabistan, Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere oturma izni veriyor mask
Suudi Arabistan, Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere oturma izni veriyor
“Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında” mask
“Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında”
31 bin Ukraynalı asker öldü mask
31 bin Ukraynalı asker öldü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL