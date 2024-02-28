Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli

31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Yeniköy Merkez Mahallesi’ni sokak sokak, kapı kapı gezdi. Başkan Özlü’ye bu ziyaretinde ak sevdanın kadın neferleri eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aytan Özkaradeniz ve yönetimleriyle birlikte adım adım, mahalleyi baştan aşağı dolaşan Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Başiskeleli komşuları tarafından yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.
KOMŞULARININ GÖNÜLLERİNE MİSAFİR OLDU
Ziyaret sırasında karşılaştığı hemşehrileriyle hasbihal eden M. Yasin Özlü, kapı kapı dolaşarak her hanedeki komşularının gönüllerine misafir oldu. Başkan Özlü’nün herkesin gönlüne dokunan güzel işler yaptığını, özellikle kadınlara ve gençlere yaptıkları hizmet ve eserlerin çok değerli olduğunu ifade eden vatandaşlar, Özlü’ye destek mesajlarını ilettiler.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.