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Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli

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Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Başiskele Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hemşehrileriyle kucaklaştı.

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
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31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Yeniköy Merkez Mahallesi’ni sokak sokak, kapı kapı gezdi. Başkan Özlü’ye bu ziyaretinde ak sevdanın kadın neferleri eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aytan Özkaradeniz ve yönetimleriyle birlikte adım adım, mahalleyi baştan aşağı dolaşan Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Başiskeleli komşuları tarafından yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

KOMŞULARININ GÖNÜLLERİNE MİSAFİR OLDU

Ziyaret sırasında karşılaştığı hemşehrileriyle hasbihal eden M. Yasin Özlü, kapı kapı dolaşarak her hanedeki komşularının gönüllerine misafir oldu. Başkan Özlü’nün herkesin gönlüne dokunan güzel işler yaptığını, özellikle kadınlara ve gençlere yaptıkları hizmet ve eserlerin çok değerli olduğunu ifade eden vatandaşlar, Özlü’ye destek mesajlarını ilettiler.   

Kaynak: BÜLTEN

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28 Şub 2024 - 17:26 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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