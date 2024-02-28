Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, "Halk Günü" buluşmaları kapsamında Makam Toplantı Salonunda vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Toplantıda 10 vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavuz, ilgili kurum yetkililerine gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi.

Yavuz, iletilen sorunların çözümü noktasında sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sorunlarını birebir dinleyerek, çözümlerin üretimi noktasında bir takım önemli uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Devletin ilgisine, şefkatine, desteğine ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın yanında ve destekçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA