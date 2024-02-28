Husumetlisini topuklarından vurdu

VURULUNCA HASTANEYE GİDİP TEDAVİ OLMAK İSTEDİ
Olay dün, İzmit Zabıtan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde topuklarından vurulan O.Ö. Seka Devlet Hastanesi’ne gelerek tedavi olmak istedi. Hastane polisinin haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalarda O.Ö.’yü aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan B.A.’nın vurduğu belirlendi. B.A. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Olur - bir şey olmaz denetimli çıkar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.