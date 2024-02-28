Kuyumcuları değeri düşük altınla dolandıranlar yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Derince ve İzmit'te değeri düşük altın bilezikleri 5 kuyumcuya satarak 200 bin liralık dolandırıcılık yapanlarla ilgili soruşturma başlattı. Polis kimliklerini belirlediği B.K, F.S. ve M.S'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli şahısların alınan ifadeleri sonrası dolandırılan kuyumcuların mağduriyeti giderildi. Bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Nasıl Alacaz - kime guvenip altın alacaz kuyumcular bile yiyorsa sahte altını
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.