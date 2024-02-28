Aranan suçlu uyuşturucu ile yakalandı

Kartepe'de polis ekipleri şüphe üzerine M.N.U, K.T. ve A.U'nun üzerlerini aradı. Şahısların üzerinde bulunan 152,85 gram bonzai, 0,70 gram metamfetamin, 0,45 gram esrar ve 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. A.U'nun 'Kasten Yaralama' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Kullanmak veya Satın Almak' suçlarından arandığı belirlendi. 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.