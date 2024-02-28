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KOÜ’den Harvard’a uzanan öykü: Türk doktor Amerika’nın en iyilerinden

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Harvard Tıp Fakültesi'nde moleküler metabolizma üzerine çalışan Dr. Furkan Burak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en iyi doktorları arasında gösterildi. Burak, obezite tedavisi üzerine hem laboratuvarda araştırma yapıyor hem de hasta görüyor.

KOÜ’den Harvard’a uzanan öykü: Türk doktor Amerika’nın en iyilerinden mask
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Harvard Tıp Fakültesi'nde moleküler metabolizma üzerine çalışan Dr. Furkan Burak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en iyi doktorları arasında gösterildi.

36 yaşındaki Furkan Burak geçen yıl da Castle Connolly organizasyonu listesine giren en genç doktor olmuştu.

NTV'den Melike Şahin'e açıklamalarda bulunan Dr. Furkan Burak, "Saygın bağımsız hekimlerin sizi aday göstermesi gerekiyor. Daha sonra da bağımsız bir ekip hekimlerden oluşan sizi değerlendiriyor. Listelere girmek için çalışmıyorsunuz ama yaptığınız işlerin takdir görmesi, insanlığa katkı sağladığını başka hekimlerden duymanız bizi mutlu ediyor." dedi.

Obezite tedavisi üzerine hem laboratuvarda araştırma yapıyor hem de hasta tedavisi yapan Furkan Burak, "Vücudun obeziteyle başetme yöntemlerinden birini bulduk. Palmetic asit denilen bir yağ asidi, vücut ve yağ dokusu ekstra enerjiyi depolarken diğer organlara bu yağ asidini elçi olarak gönderiyor. Diyor ki bir tehlike var. Bu yağ asidi karaciğere gidiyor bu yağ asidini tersine çeviriyor, kasa gidiyor, insülin direncini düşürüyor. Biz de bu yağ asidini saflaştırdık ilaç formuna getirdik şu an bunun insanlarda klinik testlerini yapıyorum harvard tıp fakültesinde ekibimle." açıklamasında bulundu.

Bu çalışmalarla obezitede tıbbi biyolojik tedavinin, cerrahi tedavinin önüne geçeceği öngörülüyor. Burak, "Cerrah meslektaşlarımıza saygımız sonsuz ama biz tıbbi tedaviyi daha çok önemsiyoruz çünkü bozulan sistemleri buldukça ve doğal olarak biyolojik olarak yerine koydukça aynı anda bütün obeziteyle birlikte gelen sorunları çözebildiğimizi fark ediyoruz. Şu an bile twin kretanin denilen bazı hormonları yerine koydukça yüzde 25-30 kilo kaybı sağlayıp bununla beraber kalp krizi inme riskini azaltabiliyoruz, uyku apnesini, diyabeti tedavi edebiliyoruz." sözleriyle tedavi yöntemini anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk olarak 2007 yılında bilim insanı Aziz Sancar'ın davetiyle gittiğini anlatan Dr. Furkan Burak, "Birinci sınıfta Aziz hocanın yanına gitmek en büyük şansımdı. Tıp doktoru olarak araştırma yapmaya özellikle de moleküler araştırmalar yapmaya Aziz hocanın yanında karar verdim ve onun desteğiyle devam ettim. Daha sonra da yine Gökhan Hotamışlıgil hocamızla birlikte çalıştım.onun da üzerimde çok emeği var." dedi.

Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan Burak, şu anda Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Kaynak: NTV

# VAR, Kocaeli

28 Şub 2024 - 19:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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