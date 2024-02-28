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28 Şub 2024 - 19:46- Eğitim G:

Her öğrenci en az 40 saat sosyal sorumluluk projesinde yer alacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trafikte Küçük Hata Yoktur sosyal sorumluluk projesinin lansmanına katıldı. Bakan Tekin, her öğrencinin yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını söyledi. Tekin, "Öğrencilerimiz toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık." dedi.

Her öğrenci en az 40 saat sosyal sorumluluk projesinde yer alacak mask
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İlkokul çağındaki öğrencilere tiyatro gösterileriyle trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur" isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu Fatma Süsligil İlkokulu'nda yapıldı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek, toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin, topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek şekilde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, "Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor." diye konuştu.

"YÜZDE 100'Ü İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99'unun insan hatasından kaynaklandığına dikkati çeken Tekin, "Bence yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor. Yüzde bir makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde onu inşa eden insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hataların tamamı yani kaybettiğimiz her canın muhasebesini, her ekonomik değerimizin muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun, ülkeye, millete zararına kadar, her türlü konu söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atık" ve "çevreyle ilgili farkındalığın oluşturulması"nın da projenin diğer bileşenleri olduğunu kaydeden Tekin, bu tür konulardaki farkındalığın sadece bakanlık okullarında verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.

Velilere seslenen Bakan Tekin, "Bu çocuklar eğer iyi yetişmiyorlarsa hepimizin sorumluluğu var. Sizden istirhamım, toplumsal yapıda sorumlu olan insanlar, aileler, veliler, anne babalar, STK'lar olarak bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmemiz. Bu da bu anlamda bu sorumluluk sürecinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye destek veren Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Mustafa Ilıcalı da projenin tüm Türkiye'yi kapsadığını belirterek, kalıcı bilinci küçük yaşlarda kazandırmak gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, proje kapsamında okul bahçesinde öğrencilere verilen trafik eğitimini izledi.

Proje tanıtımına, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden iş insanı Acun Ilıcalı da katıldı.

Kaynak: NTV

# VAR, HER, Türkiye, sosyal

28 Şub 2024 - 19:46 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ümit Yazıcıoğlu - Son zamanlarda duyduğum en doğru uygulamalardan birisi. Umarım sulanmadan uygulanır Miş gibi yapılmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 20:49

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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