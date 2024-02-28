Sakarya’da çirkin olay! Atatürk’ün büstüne baltayla saldırdı

Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde bulunan Atatürk büstüne baltalı saldırı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk büstüne, bir kişi tarafından baltalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası vatandaşlar duruma müdahale ederken olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri baltalı saldırganı gözaltına aldı. Polis ekipleri Atatürk büstünün etrafını güvenlik şeridi ile kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmitim - Bu Atatürk düşmanlığı değil,bu şevki gibilerin içlerinde hep olan Türk düşmanlığı,Allah sizi ıslah etsin,
Olur - şevki yılmaz gibilerden güç alıyorlar sonuç olarak kimse yargılamıyor cesaret buluyorlar bunun gibi veledi zinanar çoğalacak malesef
Türk'üm - Seçimler Yaklaşıyor Yine tezgahlanmış oyunlar sergileniyor.
Türk'üm - Seçimler Yaklaşıyor Yine tezgahlanmış oyunlar sergileniyor.
Cuk Diye - Yunan köpeği yunana köpekleniyor bu hareketle
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.