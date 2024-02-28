Mevduat faizleri yeniden yükselişte: 1 milyon TL’nin 3 aylık getirisi

Türk Lirası vadeli mevduat faizleri 2023 yılının son iki ayında hızlı arttı.

Aralık ayının son haftasında 3 aylık vadede ortalama yıllık faiz yüzde 52,50'yi gördü. Faiz, 21 yılın zirvesine çıktıktan sonra ocak ayında yaklaşık 3 puan düştü.

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Asıl mesele faiz artışlarına karşın mevduat faizlerinin yani tasarrufa yönelecek vatandaşların yeterince enflasyon ve dövize karşı yeterince koruma sağlayıp sağlayamadığına dair soru işaretleri. Bunun ana nedeni de faizin seviyesi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, şubat ayı başında mevduat faizini artırmak için yeni bir karar aldı. Bankaların mevduat için tuttukları zorunlu karşılıklarına faiz ödenmeye başlandı. Bu da faiz oranlarının yeniden yükslemesini sağladı.

3 aylık vadede mevduat faiz oranı yıllık yüzde 52'yi aşarak, aralık sonu seviyesine yaklaştı

Aslanoğlu, "Bankaların bir getirisi olduğu için mevduat sahibine yansıtmaya başladılar ama hala yeterli değil. Merkez Bankası likiditeyi ve mevduat faizini yukarı çekme işini seçim sonrası daha fazla adımlarla gerçekleştirmeye çalışabilir" şeklinde konuştu.

TL'den mevduata geçmek isteyenlere yüzde 45 ila 48 faiz veriliyor. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata uygulanan faiz oranı ise TL'den geçişe göre daha yüksek. KKM dönüşüne uygulanan faiz ortalamanın da yükselmesine neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi