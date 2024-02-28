Birol Güven'i öğretmeni olan o milletvekili ziyaret etti

Ünlü yapımcı Birol Güven geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü görevine atandı. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler öğrencisi olan Birol Güven'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Nail Çiler ziyaret ile ilgili, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne atanarak göğsümüzü kabartan sevgili öğrencim, Birol Güven'i makamında ziyaret ettim. Kültür elçimiz Birol Güven'e yeni görevinde başarılar diliyorum." diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi