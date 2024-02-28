Şehir Hastanesi Tramvay hattında açılış hazırlığı

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nde deneme sürüşleri tamamlandı. Deneme sürüşlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayan hattın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devri için Bakanlık, gerekli devir işlemlerini başlattı. Büyükşehir hattı devraldıktan sonra Ulaşım Park, Şehir Hastanesi’ne gidilecek tramvay seferlerini başlatacak.

SON KONTROLLER YAPILIYOR

İçinde bulunduğumuz ayda elektrikli test sürüşleri yapılan tramvay hattında herhangi bir sorun meydana gelmedi. Test sürüşleri başarı ile tamamlanan hatta son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve tramvay hattını inşa eden yüklenici firma Eze İnşaat, son kontrolleri ve çevre düzenlemesini yapmaya başladı. Duraklarda ve hat güzergâhında son kontroller sürerken tüm bu işlemler sonrası 90 metre uzunluğundaki 5 durakta hizmet verecek yeni tramvaylar da hatta gelmeye başladı.

RESMİ TÖREN YAPILACAK

Yolcu taşımacılığına hazır olan tramvay hattı önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Devir işlemlerinin ardından Büyükşehir, hattı işletecek Ulaşım Park A.Ş. ile açılışı planlayacak ve yolcu taşımacılığını başlatacak. Mart ayının ikinci haftasında yolcu taşımacılığının yapılması bekleniyor. Yolcu taşımacılığının başlayacağı günde düzenlenecek resmi tören için de Büyükşehir’in hazırlıkları sürüyor.

AÇILIŞ İÇİN SON KONTROLLER: 90 metre uzunluğunda 5 durağı bulunan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın kullanıma açılışı için son hazırlıklar sürüyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ SÜRÜYOR: Ekipler aynı zamanda hattın çevre düzenlemesi kapsamında çitlerini boyuyor, peyzaj çalışmasını gerçekleştiriyor.