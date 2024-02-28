Ford için koltuk üreten fabrika işçi çıkarıyor

İLK ETAPTA 8 KİŞİ ÇIKARILDI

İşten çıkartılan işçiler işverenin kendilerine mobbing yaptığını, işten çıkartma korkusu ile işçilerin zor koşullarda çalıştırıldığını belirtti. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinden sonra Mart ayında alacakları ikinci zamlar verilmeden bir yılı dolmayan işçilerin deneme süresi bittiği gerekçesi ile işten çıkartıldığını söyleyen işçiler, “Biz burada işimize güvenerek borca girdik ve şimdi işsiz kaldık. Bizi küçülmeye gidiyoruz diyerek işten çıkartırken bir yandan da yeni işçi aldıklarını öğreniyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapmak için gece gündüz çalıştık. Gece vardiyasında olmamıza rağmen saban saat 11.30’a kadar mesai yaptık. Ya da gündüz mesaisindeyken bile gece 24.00’e kadar çalıştığımız oldu.

TÜM İŞÇİYE GÖZDAĞI VERDİLER

Bizi işten çıkarmasalardı 23 bin 500 lira olan maaşımız mart ayı zammı ile 34 bin lira olacaktı. Ama bizleri işten çıkartarak yeni işçileri 23 bin liradan işe alacaklar. Biz Gölcük’te yaşayan insanlarız. Yıllardır bu kadar kötü yönetilen ve işçilere köle gibi davranan bir iş yeri daha görmedik. Biz hatalı üretilen malzemeleri vermeyelim deyince müdürler malzemeyi çöpe mi atacağız kaynak yapıp verin diyorlardı. Asıl fabrikaya sahip çıkan işçiler ihanet eden ise işveren temsilcileri. Ama bugün kapıya konulan yine işçiler oldu. Önce biz 8 kişiyi çıkardılar ki biz başkaları işten çıkarıldığında sesimizi çıkarmayalım. Tüm işçilere gözdağı verdiler. Bize sadece ihbarımızı verip işten çıkardılar. Biz işimizi geri istiyoruz. Hiçbir hata yapmadan işimizi yaptık. Sadece mart ayındaki zammı vermemek için bizi işten attılar” dedi.