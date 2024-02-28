Kartepe ve Darıca'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Darıca'da uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 180 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 92 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. K.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, A.U, M.U. ve M.S.G. tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi