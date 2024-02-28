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KYÖD 100. yılında Ulugün’ün Kocaeli Spor kitabı imzalanacak 

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) Başkanı Uğur Saral ve Yönetim Kurulu Üyeleri,   Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin hazırladığı hatıra pulları, üyelerine 3 Mart pazar günü saat 10.00-12.00 arası KYÖD tesislerinde düzenleyeceği kahvaltılı toplantıda tanıtacak.

KYÖD 100. yılında Ulugün’ün Kocaeli Spor kitabı imzalanacak  mask
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KYÖD Yönetimi aynı gün öğleden sonra ikinci bir organizasyon daha gerçekleştirecek. Saat 12.00-14.00 arasında eski KYÖD başkanı Yavuz Ulugün’ün İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan ve geliri KYÖD burs fonuna aktarılacak olan “ Kocaeli Spor Tarihinden Damlalar” kitabının imza gününü gerçekleştirecek.

 

# Kocaeli, İzmit

28 Şub 2024 - 23:14 - Perde Arkası --- Okunma

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