Tuncay Bakırcı Terzibayırı’na aday

50 yıldır Terzibayırı Mahallesi’nde yaşayan Bakırcı, “İçinizden Biri” diyerek muhtarlık adaylığını açıkladı ve mahallesine hizmet etmek istediğini belirtti. Mahallesinin ihtiyacı olan hizmetleri mahalle sakinleri ile birleyip, birlikte hizmetleri getireceklerini söyleyen Bakırcı, mahalle sakinlerinin oylarına talip olduğunu kaydetti.

TUNCAY BAKIRCI KİMDİR?

Tuncay Bakırcı 1963 doğumlu. 50 yılı aşkındır Terzibayırı Mahallesi’nde ikamet eden Bakırcı, PTT’den emekli oldu. Bakırcı evli ve 4 çocuk babası.

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