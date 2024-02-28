Tuncay Bakırcı Terzibayırı’na aday

50 yıldır Terzibayırı Mahallesi’nde yaşayan Bakırcı, “İçinizden Biri” diyerek muhtarlık adaylığını açıkladı ve mahallesine hizmet etmek istediğini belirtti. Mahallesinin ihtiyacı olan hizmetleri mahalle sakinleri ile birleyip, birlikte hizmetleri getireceklerini söyleyen Bakırcı, mahalle sakinlerinin oylarına talip olduğunu kaydetti.
TUNCAY BAKIRCI KİMDİR?
Tuncay Bakırcı 1963 doğumlu. 50 yılı aşkındır Terzibayırı Mahallesi’nde ikamet eden Bakırcı, PTT’den emekli oldu. Bakırcı evli ve 4 çocuk babası.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.