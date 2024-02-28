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Mart ayında hava nasıl olacak? Kar ihtimali var mı...

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Özellikle yurdun batı kesimlerinde kar yağışsız bir kış ayı geçirilirken Mart ayının nasıl geçeceği açıklandı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tahminlerini paylaştı.

Mart ayında hava nasıl olacak? Kar ihtimali var mı... mask
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Türkiye kış ayında kar yağışını batıda neredeyse hiç görmedi. Oluşan kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tahminlerini paylaştı. Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna kadar Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu'da geçen aylarda etkili olan kar yağışı, Kocaeli’ye ulaşmadı. Ancak, mart ayı için hava durumu nasıl olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, tahminlerini açıkladı.

“Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak" diyen Adil Tek, şu ayrıntıları verdi:

“Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”

YAĞIŞLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE ARTACAK

Hürriyet’e konuşan Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam” dedi.

Tek " Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ’YE KAR YAĞAR MI?

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyodlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 23:54 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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