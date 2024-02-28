Antrenör Hasan Vardoğan büyük kızını evlendiriyor

Kocaelispor eski antrenörü merhum Savaş Vardoğan’ın torunu, Ayşen-Hasan Vardoğan’ın güzel kızları İdiz ile Adile-Mustafa Bodur çiftinin yakışıklı oğulları Fatih dünya evine giriyor. Düğün töreni 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00-23.00 arası Başiskele’de Hanedan Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Gençlerin kınası bu akşamı aynı saatler arasında Değirmendere Kültür Merkez’inde yakılacak. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.