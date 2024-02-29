Yunus Emre Caddesi’nde İSU çalışmaya başladı

Bölgede sağanak yağışlarda yaşanan sel baskınları ve su birikintileri nedeniyle mağdur olan vatandaşların talepleri üzerine İSU çalışmalarını tamamladı ve bölgede alt yapıya başladı. Alt yapı çalışmalarını gören vatandaşlar İSU’ya teşekkür etti. Özellikle son zamanlarda kaldırımlarının bozuk olması ile ilgili gelen şikayetlerin ardından başlayan alt yapı çalışmaları bölge halkını rahatlattı. Kısa zamanda bitirilmesi planlanan alt yapı tamamlandığında bölgede su baskınları son bulacak ve üst yapı ile ilgili sıkıntılar da ortadan kalkacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.