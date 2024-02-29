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29 Şub 2024 - 08:38- Asayiş G:

Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde alkollü şahsın rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşun bir dairenin mutfağına isabet etti. O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, İ.A. gözaltına alındı. Olay yerinde 10'a yakın boş kovan bulundu.

Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti
Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti
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Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi’deki bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İ.A. tabancayla rastgele etrafa ateş etti. Tabanca sesleriyle irkilen ve uyanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler İ.A.’yı etkisiz hale getirdi. İ.A.’nın alkollü olduğu tespit edilirken, tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan İ.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti

KURŞUN DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairenin mutfak kısımdaki cama kurşunlardan birinin isabet ettiği tespit edildi. O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Daire sakinleri konuya ilişkin şikayetçi oldu.

Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti

10'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yeri inceleme ekipleri dairede, sokakta ve caddede incelemelerde bulundu. Caddede 10’a yakın boş ve dolu kovan olduğu görüldü.

Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti
Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti
Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti
Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti

Kaynak: İHA

# polis

29 Şub 2024 - 08:38 İHA Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Türkmen Beyi - Bu tür olaylarda hep yazıyorum. SUÇ VAR CEZA YOK. Hakimin karşısına çıkıyor, denetimli serbestlik, hadi güle güle. Sonra da suç makinası olup sokaklarda dolaşıyor. Bu tür serseriliklerin keyfi ve kasti suçların cezası ağır olmalı, caydırıcı ceza olmalı.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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