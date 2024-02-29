Tabanca ile rastgele ateş açtı: Kurşun eve isabet etti

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi’deki bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İ.A. tabancayla rastgele etrafa ateş etti. Tabanca sesleriyle irkilen ve uyanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler İ.A.’yı etkisiz hale getirdi. İ.A.’nın alkollü olduğu tespit edilirken, tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan İ.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KURŞUN DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairenin mutfak kısımdaki cama kurşunlardan birinin isabet ettiği tespit edildi. O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Daire sakinleri konuya ilişkin şikayetçi oldu.

10'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri dairede, sokakta ve caddede incelemelerde bulundu. Caddede 10’a yakın boş ve dolu kovan olduğu görüldü.

Kaynak: İHA