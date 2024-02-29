Emekliye ek zam gelir mi?

Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" diye konuştu.

Peki Temmuz ayından önce ara zam yapılır mı? Ekonomist Muhammet Bayram kritik soruyu Milliyet'e değerlendirdi. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde emekliler için önemli açıklamalar yaptı. Emeklilerin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koydu, zaten kendisi en başından beri her zaman emekçinin, emeklinin, sabit gelirlinin yanında olmuştur. 16 milyon emeklinin yakın olarak bütün dertlerini bilen bir kişi olarak burada emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu, yapılacak ek seyyanen zam ve artışların bütçeye getireceği maliyetleri açık bir şekilde ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın daha önce asgari ücret, emekli maaşları olsun hep söylediği bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin iktidara gelmesi halinde ‘Emekli maaşlarını bile ödeyemeyecek hale geliriz’ şeklinde bir açıklaması var.

Muhalefet partilerinin iddia etmiş olduğu tutarların gerçekleştirilemeyeceğini, bütçeye maliyeti olduğuna ilişkin örneklerde bulunmuştur. Siyaset bir sorumluluktur, 22 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti göreve geldiği ilk günden itibaren öncelikle sosyal güvenlik sistemini ele almıştır. Devletimiz her zaman emeklinin, sabit gelirlinin yanında olmuştur.

Kaynak: Milliyet