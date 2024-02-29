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29 Şub 2024 - 09:05- Ekonomi G:

Emekliye ek zam gelir mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi. Peki Temmuz ayından önce ara zam yapılır mı? Ekonomist Muhammet Bayram kritik soruyu değerlendirdi.

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Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" diye konuştu.

Peki Temmuz ayından önce ara zam yapılır mı? Ekonomist Muhammet Bayram kritik soruyu Milliyet'e değerlendirdi. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde emekliler için önemli açıklamalar yaptı. Emeklilerin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koydu, zaten kendisi en başından beri her zaman emekçinin, emeklinin, sabit gelirlinin yanında olmuştur. 16 milyon emeklinin yakın olarak bütün dertlerini bilen bir kişi olarak burada emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu, yapılacak ek seyyanen zam ve artışların bütçeye getireceği maliyetleri açık bir şekilde ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın daha önce asgari ücret, emekli maaşları olsun hep söylediği bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin iktidara gelmesi halinde ‘Emekli maaşlarını bile ödeyemeyecek hale geliriz’ şeklinde bir açıklaması var.

Muhalefet partilerinin iddia etmiş olduğu tutarların gerçekleştirilemeyeceğini, bütçeye maliyeti olduğuna ilişkin örneklerde bulunmuştur. Siyaset bir sorumluluktur, 22 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti göreve geldiği ilk günden itibaren öncelikle sosyal güvenlik sistemini ele almıştır. Devletimiz her zaman emeklinin, sabit gelirlinin yanında olmuştur.

Kaynak: Milliyet

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29 Şub 2024 - 09:05 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Necdet - Evet evet her zaman emeklinin yanında reis emekli markete girmeye korkar oldu sayende cumhurbaşkanım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Şubat 09:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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