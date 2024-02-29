Çorba yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği, Kartepe Acısu Kültür Merkezi’nde Pancar Çorbası Yarışması düzenledi. Etkinlikte katılımcıların pancar çorbaları tadıldı, karalahanadan yapılan yemeklere puanlar verildi ve karalahanadan yapılmış yemekleri yeme yarışması yapıldı. 3 kategorideki yarışmada jürinin başında Şef Naif Bagi yer aldı.

3 KATEGORİDE YARIŞMA DÜZENLENDİ

24 kişinin katıldığı yarışmada tüm katılımcılara madalya verilirken, 4’üncülere forma, kaşkol hediye edildi. Pancar çorbası yarışmasında İnnur Yurt birinci, Makbule Babalı ikinci, Fatma Nazlıkoca üçüncü oldu. Yemek yeme yarışmasında Emrullah Çun birinci, Bayram Çun ikinci, Hüseyin Çun üçüncü, karalahanadan yapılan yemek yarışmasında Düriye Egemen Çun birinci, Gülizar Okuş ikinci, Sadık Okuş üçüncü oldu.

BİRİNCİLERE ÇEYREK ALTIN DA VERİLDİ

Yarışmada 3’üncülere kahve seti, 2’ncilere tost makinesi, 1’incilere ise çeyrek altın ve çay seti hediye verildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Mehmet Çun, güzel bir yarışma sürecini tamamladıklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’ne destekleri nedeniyle teşekkür etti.