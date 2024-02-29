Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Kocaeli’de motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Necdet - Dolar yükseliyor brent petrol fiyatı 83 $ yükseliyor ama nedense indirim geliyor seçim indirime acaba
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.