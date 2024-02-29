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29 Şub 2024 - 09:21- Ekonomi G:

Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor

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Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.

Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor mask
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Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.

ONS altın ise yatay seyirde seyrediyor. Ancak değerini koruyor.

Gram altın 2,042 TL

Çeyrek altın 3,449 TL

Yarım altın 6,929 TL

Cumhuriyet altını 14,044 TL

ONS altın 2,044 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

# ABD

29 Şub 2024 - 09:21 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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