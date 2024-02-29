Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor

Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.
ONS altın ise yatay seyirde seyrediyor. Ancak değerini koruyor.
Gram altın 2,042 TL
Çeyrek altın 3,449 TL
Yarım altın 6,929 TL
Cumhuriyet altını 14,044 TL
ONS altın 2,044 dolar
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.