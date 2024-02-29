İzmit’in yeni cazibe merkezi olacak

CAM TAKMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ

Eski Perşembe Pazarı olarak kullanılan bölgeye yapılan ve içerisinde barındıracağı sosyal alanlarla İzmit’in yeni cazibe merkezlerinden birisi olması planlan Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. 50 bin metrekare alanda kurulan Milli İrade Meydanı’nda çatı montajı işleminin yüzde 80 oranında tamamlandığı görülürken, taş döşeme işlemleri de bitme aşamasına geldi. Meydanda yer alacak mağazalar ve çeşitli işletmeler için de cam takma işlemlerine geçildi. Yoğun bir çalışma yürütülen projenin en kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor.

MEYDAN VE SOSYAL ALANLAR

Meydan içerisinde; zaman içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 3300 metrekare tek katlı parçalı kapalı alanlar (105 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları) yer alacak. Saçak yapısı dışında kalan alanda meydan, etkinlik alanı, kaykay pisti, doğal amfi, çocuk parkı, yeşil alan ve 32 adedi engelli olmak üzere 366 araçlık açık otopark şeklinde planlandı. Meydanda kuru havuz yer alacak ve zeminlerde dökme ve doğal taşlar ile beton kaplamalar yer alacak.