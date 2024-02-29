Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükşehir’den örtü altı üreticiye destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir, mevsimlik sebze yetiştiriciliğine teşvik amacıyla Gebze ilçesinde Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesini başlattı

Büyükşehir’den örtü altı üreticiye destek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın her alanında üreticinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze ilçesinde Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesini başlattı. Gebze Ziraat Odası işbirliği ile hayata geçen projede, mevsimlik sebze yetiştiriciliği için örtü altı ve seraların kurulmasıyla üretime teşvik çalışmaları yürütülüyor.

“İLK TOPRAK NUMUNESİ ALINDI”

Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinin kırsal mahallelerinde pazar imkânına yakın olması sebebiyle mevsimlik sebze yetiştiriciliği için örtü altı ve seraların kurulmasına teşvik çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede Cumaköy Mahallesinde 40 adet örtü altı serası bulunan Gebze Ziraat Odası Üyesi Hüseyin Kayacan’ın seralarından toprak numunesi alınarak projeye başlandı. Verimliliğin artırılması için analiz sonuçlarının yorumlanmasına Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları destek veriyor. Diğer yandan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, üretim yapan çiftçilere tarım danışmanlığı, mazot, gübre, tohum, fidan ve sera naylonu desteği sağlıyor. Son 2 yılda yüzde 50 hibeli olarak 512 m2 rüzgâr ve kar yüküne dayanıklı havalandırmalı modern seralar yapan Büyükşehir, kent genelinde tüm çiftçilere toprak, su, yaprak ve kalıntı analizleri de yapıyor.

PROJENİN AMACI VERİMİ ARTIRMAK

Proje kapsamında ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi) kayıtlı örtü altı-sera sahibi çiftçiler, yerinde ziyaret edilerek üretim konularında bilgilendiriliyor. Seraların numaralandırılması ve ürün çeşit ile alanını gösteren takip tabelaları yaptırılıyor. Tüm seralardan toprak numunesi alınarak verimliliği artıracak uygulamalar yürütülüyor. Toprak analizlerinin amacı; topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymak.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, HER, Gebze, Büyükşehir, ziyaret
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
“Üsküdar faciaları bir daha yaşanmasın” mask
“Üsküdar faciaları bir daha yaşanmasın”
Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası mask
Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası
İzmit’in kırsalına üstyapıda dur durak yok mask
İzmit’in kırsalına üstyapıda dur durak yok
Büyükşehir’den Kandil ikramı mask
Büyükşehir’den Kandil ikramı
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı mask
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
Bu proje annelere yeni nefes alanları açıyor mask
Bu proje annelere yeni nefes alanları açıyor
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı mask
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı
Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü mask
Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon mask
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı mask
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı

29 Şub 2024 - 10:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sezer: Türkiye Yüzyılı’nda yapılacak çok güzel işler var mask
Sezer: Türkiye Yüzyılı’nda yapılacak çok güzel işler var
Kocaman: Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz mask
Kocaman: Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz
“Üsküdar faciaları bir daha yaşanmasın” mask
“Üsküdar faciaları bir daha yaşanmasın”
Darıca’yı depreme dirençli bir kent haline dönüştüreceğiz mask
Darıca’yı depreme dirençli bir kent haline dönüştüreceğiz
Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası mask
Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası
Üsküdar Vapuru Faciası Şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak mask
Üsküdar Vapuru Faciası Şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL