O fabrikada anlaşma sağlanamadı, işçilerin eylemleri sürüyor

Çayırova Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası 1 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu Cavo Otomotiv’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldı. Ücret zammında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık 10 gün önce iş bırakarak direnişe geçti.
EYLEMLER 10 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Fabrikada işçilerin eylemleri yaklaşık 10 gündür devam ederken, işçiler istedikleri zam oranı verilene kadar eylemlerini sürdürme kararı aldı. Birleşik Metal’in örgütlü olduğu fabrikada çalışanlar dün yine fabrika içerisinde eylem yaparak haklarını istedi. İşçiler fabrika sahasında yürüyerek, ‘İnadına sendika inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları attı. İşçiler zam oranı kabul edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.