Aygün’den Sönmezoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Kent genelinde çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Kocaeli İl Müftülüğü görevine atanan Mehmet Sönmezoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sönmezoğlu’nun geçmiş dönemde de çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Aygün yaptığı değerlendirmede, “Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Mehmet Sönmezoğlu hocamızı ziyaret ettik. Rabbim görevinde ve yapacağı hizmetlerde kendisine muvaffakiyetler nasip etsin” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mehmet Sönmezoğlu Başkan Aygün’e teşekkür ederek kurum nezdinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Kaynak: BÜLTEN