Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Şub 2024 - 10:30- Siyaset G:

Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş kentin değişen yüzünü görmek isteyenlerin Cedit’e bakmasını isteyerek, “Bizleri seçerseniz bu uyum bu değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz. Biz kararlıyız ve inanıyoruz İzmitli vatandaşlarımızı yeniden ‘Gerçek Belediyecilik’ ile buluşturacağız” dedi.

Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz mask
Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz
Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İzmit SKM programları kapsamında İzmit’i karış karış gezmeye devam ediyor. Cedit Mahallesi’nde düzenlenen programla bölge sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar, Muharrem Tutuş’a inançlarının büyük olduğunu ifade ederek, 31 Mart günü en büyük desteğin Cedit Mahallesi’nden geleceğini söyledi. Katılımın yoğun olduğu programda, partililer de Başkan Adayı Tutuş’a eşlik etti.

Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz

‘5 YILIMIZ BOŞUNA GİTTİ’

Programda konuşan Başkan Adayı Tutuş, “Kentlerimiz yaşayan bir insan gibidir. Belirli bir süre geçtikten sonra onlarda mecburen elden geçmesi, düzenlenmesi ve daha dirençli hale gelmesi gerekmektedir. Malumunuz deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz. Göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçeğimiz var. Bu kentin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu anlamda kavgayla, bahaneyle kaybedeceğimiz vaktimiz yok. Uyum çok önemlidir. Büyükşehirle kavga et, bakanlıkla kavga et, muhtarla kavga et, vatandaşla kavga et, bakın beş yıl geçti gitti. Ortaya koyulan bir şey yok. Kim kaybetti? İzmit kaybetti. Tam tamına 5 yılımız boşuna geçti gitti.

Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz

‘KARARLIYIZ VE İNANIYORUZ’

Bakin Cedit konutları yükseliyor. İzmit’imizin değişen yüzünü görmek isteyen Cedit’te başlayan değişime bakabilirler. Önümüzdeki dönem Allah izin verir sizlerde bizleri seçerseniz bu uyum bu değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz. Biz kararlıyız ve inanıyoruz İzmitli vatandaşlarımızı yeniden ‘Gerçek Belediyecilik’ ile buluşturacağız. İzmit’in bir 5 yıl daha kaybetmesi için gece gündüz demeden Cumhur ittifakı olarak güzel bir uyum içinde çalışıyoruz.” dedi.

Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz
Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz

# İzmit, başkan, VAR, 31 Mart, parti, ifade, Cumhur İttifakı

29 Şub 2024 - 10:30 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfezli - ÇEDİT mahallesinden oylar sana Başkan Allah razı olsun Tahir Başkandan altmış yıllık evlerimizin yerine harika evler yapılıyor başkanımız sayesinde çok teşekkürler sandıkları patlatacağız söz size oy vermeyenleri Allah’a havale ediyoruz böyle bir iyiliği kardeşler yapmaz BİR OY TAHİR BAŞKANA BİR OY MUHARREM BAŞKANA sizleri 1 Nisanda başımızda görmek istiyoruz Allah’ın izniyle evlerimiz bittiğinde şenlik içinde kutlayacağız meydanımızda ÇEDİT MAHALLESİNDEN ÇOK SELAMLAR ÇOK TEŞEKKÜRLER

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 29 Şubat 11:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü mask
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere” mask
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’ mask
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik” mask
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL