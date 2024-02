Tutuş: Değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz

AK Parti İzmit SKM programları kapsamında İzmit’i karış karış gezmeye devam ediyor. Cedit Mahallesi’nde düzenlenen programla bölge sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar, Muharrem Tutuş’a inançlarının büyük olduğunu ifade ederek, 31 Mart günü en büyük desteğin Cedit Mahallesi’nden geleceğini söyledi. Katılımın yoğun olduğu programda, partililer de Başkan Adayı Tutuş’a eşlik etti.

‘5 YILIMIZ BOŞUNA GİTTİ’

Programda konuşan Başkan Adayı Tutuş, “Kentlerimiz yaşayan bir insan gibidir. Belirli bir süre geçtikten sonra onlarda mecburen elden geçmesi, düzenlenmesi ve daha dirençli hale gelmesi gerekmektedir. Malumunuz deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz. Göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçeğimiz var. Bu kentin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu anlamda kavgayla, bahaneyle kaybedeceğimiz vaktimiz yok. Uyum çok önemlidir. Büyükşehirle kavga et, bakanlıkla kavga et, muhtarla kavga et, vatandaşla kavga et, bakın beş yıl geçti gitti. Ortaya koyulan bir şey yok. Kim kaybetti? İzmit kaybetti. Tam tamına 5 yılımız boşuna geçti gitti.

‘KARARLIYIZ VE İNANIYORUZ’

Bakin Cedit konutları yükseliyor. İzmit’imizin değişen yüzünü görmek isteyen Cedit’te başlayan değişime bakabilirler. Önümüzdeki dönem Allah izin verir sizlerde bizleri seçerseniz bu uyum bu değişimi tüm İzmit’te göreceksiniz. Biz kararlıyız ve inanıyoruz İzmitli vatandaşlarımızı yeniden ‘Gerçek Belediyecilik’ ile buluşturacağız. İzmit’in bir 5 yıl daha kaybetmesi için gece gündüz demeden Cumhur ittifakı olarak güzel bir uyum içinde çalışıyoruz.” dedi.