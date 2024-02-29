Sinemaseverler İzmit’te 7 yeni filmle buluşacak

İzmit sinemaları bu hafta birbirinden güzel 7 yeni filmle izleyeciyi buluşturacak. Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan film başta olmak üzere Dune Çöl Gezegeni filminin de ikinci filmi vizyona girecek. İzmit sinemalarında bu hafta vizyona girecek filmler ve konuları şöyle:

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir. Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bi mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve otururken oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Jason Momoa, Josh Brolin oynuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Arastapark AVM ve Ncity AVM’de gösterime girecek.

SENDEN BAŞKA

Bea ve Ben'in ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur. Yönetmenliğini Will Gluck’ın yaptığı filmde Dermot Mulroney başrolü üstleniyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve Ncity AVM’de izlenebilecek

SON ŞARKI- AHMET’İN TÜRKÜSÜ

Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarının anlatıldığı filmde, Ahmet Kaya'nın sanatıyla insanları nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Ahmet Kaya'nın toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok soru cevaplandırılıyor. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu dram türündeki filmin başrollerinde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler bulunuyor. Film Symbol AVM ve Ncity AVM’de izleyiciyle buluşacak.

SEVGİLİ DAVID

Adam Ellis, BuzzFeed platformundaki çalışmaları sayesinde sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak sosyal medyada ürettiği içerikler ile çok sayıda takipçiye sahip olur. Ancak onun hayatı küçük bir çocuğa benzeyen ama aslında şeytani bir varlık olan hayaletin kendisine musallat olmasıyla alt üst olur. John McPhail’İN yönetmenliğini üstlendiği filmde Justin Jacob Long ve Augustus Prew oynuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

DERİN TEHLİKE

Derin Tehlike, genç bir kadın, ailesiyle birlikte tekneyle tatile çıktığı sırada büyük bir beyaz köpekbalığı saldırısından kurtulur, ancak çok geçmeden kabusunun henüz bitmediğini fark eder. Genç kadın, çevresindekileri güvenilmez bulur ve yeniden suya adım atabilmek için kendi iblisleriyle yüzleşmek zorundadır. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de izlenebilir.

ALTIN GAGA VE MACERA ÇETESİ

Tavuklar arasında büyüyen küçük sevimli kartal Altıngaga, artık birdaha uçamayacağını düşünüyor ya da en azından ona böyle söylenmiş. Tanınmak için istekli olan Altıngaga, uçmayı öğrenir ve kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar verirler. Altın Gaga ve Macera Çetesi, Kuşlar Şehri’ne geldiklerinde karşılarında yardıma ihtiyacı olan bir şehir bulurlar. Artık bu şehri kurtarmak Altıngaga ve arkadaşlarının görevi olur. Animasyon filminin yönetmenliğini Dong Long ve Nigel W. Tierney yapıyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de vizyona girecek.

AYI TEDDY'NİN MACERALARI

Teddy's Christmas, 8 yaşındaki Mariann, Norveç'teki kasabasında bir Noel pazarını ziyaret ederken aniden inanılmaz bir manzarayla karşılaşır. O, bir karnaval oyun standının en üst rafında bulunan sevimli bir peluş oyuncak ayının hareket ettiğini görmüştür. Canlı peluş hayvanla anında bir bağ hisseden Mariann, onu ödül olarak kazanmaktan daha iyi bir Noel dileği düşünemez. Ancak başka biri onu kazandığında, yeniden bağlantı kurmak ve aile ile arkadaşlığın gerçek önemini keşfetmek Teddy ve yeni kirpi arkadaşı Bolla'ya kalır. Filmin yönetmenliğini Andrea Eckerbom yaptı. Film Symbol AVM’de gösterimde olacak.