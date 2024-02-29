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Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası

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Renkli ve keyifli görüntülerin yaşandığı masa tenisi turnuvasında kadınlar stres atarken doyasıya eğlendi

Günebakan Anne Şehir’de masa tenisi turnuvası mask
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Kadınların çeşitli etkinlikler yaptıkları mekânlardan biri olan Anne Şehir Merkezleri, düzenlenen yarışmalarla eğlenceli ve bir o kadar keyifli anların yaşanmasına neden oluyor. Bu kapsamda Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi katılımcıları masa tenisi turnuvasında yarıştı. Renkli ve keyifli görüntülerin yaşandığı turnuvada kadınlar stres atarken eğlendi. Turnuvanın son gününde ise finale kalan katılımcılar nefes kesen mücadeleleriyle profesyonel sporculara taş çıkarttı.

ANNELERE ETKİNLİK, ÇOCUKLARA EĞİTİM

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında il genelinde bulunan Anne Şehir Merkezleri’nde kadınların yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal-kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obezite ile mücadele programı ve ileri yaş egzersizleri), rekreaktif faaliyetler, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist hizmeti sunuluyor. Anne Şehir Merkezlerinde bulunan Anne Yanı Sınıfları  (okul öncesi sınıfları) ile anneler gün içerisinde etkinliklere katılırken çocuklar sınıflarda uzman eğitmenler tarafından okul öncesi eğitimle destekleniyor.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DE VERİLİYOR

Bu merkezlerde aynı zamanda vatandaşların katılabileceği danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal-kültürel etkinlikler ve fiziksel aktivite programları düzenleniyor. Danışmanlık hizmetleriyle bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri sunuluyor. Eğitim hizmetleri bünyesinde Mutlu Şehir Okulları başlığı ile Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenleniyor.

ÇOCUK GELİŞİM ATÖLYELERİ

Çocuk gelişim atölyeleri kapsamında çocuk zumbası, hareketli hayaller atölyesi, drama atölyesi, at biniş eğitimleri, minik kâşifler atölyesi, minik eller atölyesi, dans ve ritim atölyesi, bağlama atölyesi, mental aritmetik, düşümde drama ve akıl oyunları atölyeleri ile çok farklı konularda çocukların bilgi, beceri ve duygusal gelişimlerine katkı veriliyor.

# sosyal, Gölcük
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29 Şub 2024 - 10:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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